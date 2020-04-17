Тетюхин уверен, что кубинец Ореолу Камехо усилит конкуренцию в сборной России

Кубинский волейболист «Зенита» Ореолу Камехо получит право официально выступать за сборную России с середины июня 2020 года. По словам генерального менеджера сборной Сергея Тетюхина, доигровщик мог бы усилить конкуренцию в национальной команде.

— Если FIVB разрешит Камехо выступать за сборную в 2020 году, это еще один шаг к вариативности для нашего главного тренера, — цитируют «Известия» Тетюхина. — Абсолютно спокойно отношусь к натурализации, не вижу в этом ничего зазорного. Главное, чтобы у самого волейболиста было огромное желание играть за нашу сборную. Это первостепенно. У Ореола такое желание есть, поэтому ждем его в наших рядах. Он способен усилить команду.