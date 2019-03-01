Тетюхин поддержал назначение Саммельвуо на пост главного тренера сборной России

Олимпийский чемпион, бывший волейболист национальной команды Сергей Тетюхин поддержал назначение Туомаса Саммельвуо на пост главного тренера национальной команды. Финский специалист назначен на должность сегодня. На данный момент он возглавляет сборную Финляндии, но контракт с ним продлен не будет.

- Мы давно знакомы с Саммельвуо, мы одногодки, играли параллельно с детства, потом в молодежной сборной, - цитирует ТАСС Тетюхина. - Мы пересекались уже, когда он приехал в Россию, общаемся, можно сказать, хорошие товарищи. Он хорошо знает русский язык, как мы с вами, работает не первый год, у него есть понимание менталитета, поэтому из иностранцев это наиболее актуальная кандидатура. Он не первый год на виду: "Кузбасс" под его руководством показывает спортивный результат, а в его команде хорошая атмосфера