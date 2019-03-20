Олимпийский чемпион-2012 Сергей Тетюхин назначен генеральным менеджером мужской сборной России по волейболу. 43-летний спортсмен завершил карьеру игрока после сезона-2017/18.

- Тетюхин назначен генеральным менеджером мужской сборной России, - приводит РИА Новости слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко. - Эта должность была и раньше, обязанности не поменялись. Функционал очень широкий: взаимосвязь между тренером и командой, тренером и федерацией, командой и федерацией, контроль за тем, как проходит подготовка национальной команды по ранее намеченному плану. В общем, все вопросы, которые касаются функционирования сборной, находятся под контролем генерального менеджера.

Напомним, в марте главным тренером мужской сборной России был назначен финн Томас Саммелвуо.

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