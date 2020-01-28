Татьяна Кошелева: «Режим в Китае был одним из самых тяжелых в карьере, но он положительно сказался на моей форме»

Нападающая калининградского «Локомотива» Татьяна Кошелева в интервью «СЭ» рассказала об игре за китайский «Гуандун Эвергранд».

— Китай — это страна с устоявшимися традициями и своей системой. Времени, чтобы познакомиться со страной в качестве туриста у меня не было. Все расписание было подчинено тренировочному и игровому процессу. А выходные за пять месяцев я могу пересчитать на пальцах. Слава богу, двух рук (смеется).

— Своей игрой за команду удовлетворены?

— Этот режим был одним из самых тяжелых в моей карьере, но он, безусловно, положительно сказался на моей спортивной форме и кондициях. Почти в каждой игре я набирала более двадцати очков и чувствовала себя прекрасно.

— Чем волейбол в стране отличается от Бразилии, Турции или России?

— Сравнивать не имеет смысла — это абсолютно разные миры. Начиная с менталитета и заканчивая системой игры в волейбол. Но именно за этим неизведанным и таким интересным, я всегда и еду в эти далекие путешествия. (Александр Чурилин)

Полное интервью Татьяны Кошелевой читайте здесь.