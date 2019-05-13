Волейбоистка сборной России Татьяна Кошелева продолжит карьеру в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на ее агента Бояна Симурину. В прошлом сезоне Кошелева играла за бразильский "Рио-де-Жанейро" и итальянский "Скандиччи".

- В следующем году Татьяна будет играть в одном из китайских клубов, оттуда есть несколько предложений, - заявил Симурина. - Нужно только определиться с командой. Из России не было адекватного предложения. Я разговаривал с Татьяной, и она не изъявила желания возвращаться в российский чемпионат и захотела продолжить карьеру за рубежом.