Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол

Суперкубок Италии по волейболу хотели провести в античном амфитеатре. Пришлось отказаться

00:42
&quot;Арена ди Верона&quot;.
&quot;Арена ди Верона&quot;.

Руководство Итальянской волейбольной лиги вынуждено было отказаться от проведения матча за Суперкубок страны под открытым небом.

Игру предлагали провести в 20-тысячном амфитеатре Вероны, построенном около 30 года нашей эры, однако от идеи отказались из соображений безопасности. Полуфинальный матч женского Суперкубка проходил на площади Виченцы, но из-за высокой влажности был остановлен в третьем сете. Матч доигрывали уже в зале.

Матч за Суперкубок в результате состоится на арене Pala Olimpia вместимостью 5350 зрителей.

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир