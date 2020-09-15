Суперкубок Италии по волейболу хотели провести в античном амфитеатре. Пришлось отказаться

Руководство Итальянской волейбольной лиги вынуждено было отказаться от проведения матча за Суперкубок страны под открытым небом.

Игру предлагали провести в 20-тысячном амфитеатре Вероны, построенном около 30 года нашей эры, однако от идеи отказались из соображений безопасности. Полуфинальный матч женского Суперкубка проходил на площади Виченцы, но из-за высокой влажности был остановлен в третьем сете. Матч доигрывали уже в зале.

Матч за Суперкубок в результате состоится на арене Pala Olimpia вместимостью 5350 зрителей.