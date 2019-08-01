Станислав Шевченко: "В пляжном волейболе будет сильнейшая конкуренция за отбор на Олимпиаду"

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко оценил готовность сборной России по пляжному волейболу к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в Лужниках с 5 по 11 августа, а также рассказал о том, что несмотря на погодные условия, матчи состоятся при любой погоде кроме грозы.

– Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в Москве второй раз, – сказал Шевченко. Начинаем его в хорошем настроении, ведь наши ребята три недели назад выиграли чемпионат мира. Поэтому мужская пара является одной из фаворитов предстоящего турнира. Девушки также совсем недавно выиграли серьезный турнир, и мы надеемся, что представители наших сборных продвинутся как можно дальше. На предстоящем чемпионате мира весь пьедестал у мужчин был за европейскими командами, поэтому конкуренция на чемпионате Европы будет высокая.

– Есть ли для российских пар какие-то преференции на правах хозяйки?

– Да, мы сможем заявить на чемпионат Европы три женские и три мужские пары, которые занимают в рейтинге наиболее высокие позиции. И если Красильнников и Стояновский благодаря победе на чемпионате мира уже завоевали путевки на Олимпийские игры, то остальным парам необходимо набирать рейтинговые очки. Ведь в Токио от страны смогут поехать только 2 сильнейшие пары в рейтинге. И я убежден, что в России будет внутренняя конкуренция, чтобы попасть на Олимпийские игры.

– Матчи состоятся при любой погоде?

– В пляжном волейболе матчи проводятся при любой погоде, кроме грозы. Если будет снег, град, игры не прерываются, но мы надеемся на хорошую погоду. (Петр Григоренко)