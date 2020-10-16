Станислав Шевченко переизбран вице-президентом Европейской федерации волейбола

Сегодня в Вене прошла Генеральная ассамблея Европейской федерации волейбола (CEV). По ее итогам руководитель Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко переизбран вице-президентом организации еще на четыре года. Также он продолжит работу в Административном совете CEV и войдет в Административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) от CEV.

Главой Европейской федерации остался серб Александр Боричич. Он боролся с эстонцем Ханно Певкуром. За Боричича голоса отдали 36 делегатов, за Певкура — 19. (Владимир Иванов)