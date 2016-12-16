Станислав Шевченко: "Будем развивать новый вид спорта – волейбол на снегу"

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко на отчетно-выборной конференции заявил, что в планах организации активное развитие нового вида спорта – зимнего волейбола. Также он отметил интерес к волейболу в регионах.
– Любительский волейбол активно развивается в нашей стране, – сказал Шевченко. – В федерацию вошли уже более 60 региональных федераций. Очень активно развивается любительский волейбол в Нижегородской области и ряде других регионов.
Кроме того, Минспорта недавно признал отдельным видом спорта зимний волейбол на снегу. Будем уделять этому спорту внимание и развивать его. (Сергей ФИШ)
Slim Taller
С экипировкой проблем нет.Выпуск валенок уже налажен.Так что перспективный вид спорта.
14:13 16 декабря
Анастасия Волочкова
Можно еще на асфальте и на льду.
13:51 16 декабря
echo2011
Может быть,еще волейбол на болоте попробовать? Или среди бездомных?
13:28 16 декабря