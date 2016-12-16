Станислав Шевченко: "Будем развивать новый вид спорта – волейбол на снегу"

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко на отчетно-выборной конференции заявил, что в планах организации активное развитие нового вида спорта – зимнего волейбола. Также он отметил интерес к волейболу в регионах.

– Любительский волейбол активно развивается в нашей стране, – сказал Шевченко. – В федерацию вошли уже более 60 региональных федераций. Очень активно развивается любительский волейбол в Нижегородской области и ряде других регионов.

Кроме того, Минспорта недавно признал отдельным видом спорта зимний волейбол на снегу. Будем уделять этому спорту внимание и развивать его. (Сергей ФИШ)