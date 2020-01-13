Стали известны соперники России в волейбольном турнире Олимпиады-2020
13:40
Стали известны все участники олимпийского турнира в Токио-2020.
Мужская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду-2020, одержав три победы в трех матчах отборочного турнира, проходившего в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Ранее олимпийскую лицензию завоевала женская сборная России по волейболу, одержав также три победы в отборочном турнире в Калининграде.
Итоговый список участников
Мужчины. Япония, Польша, Италия, Канада, Иран, Венесуэла, Бразилия, США, Россия, Аргентина, Франция, Тунис.
Женщины. Китай, США, Италия, Россия, Аргентина, Турция, Япония, Сербия, Бразилия, Корея, Доминиканская Республика, Кения.
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