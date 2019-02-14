Шляпников не будет никого рекомендовать на место главного тренера сборной России

Сергей Шляпников не намерен никого рекомендовать на пост главного тренера мужской сборной России. Сегодня стало известно, что он покинет должность, которую занимал с февраля 2017 года. Под его руководством россияне выиграли чемпионат Европы и Лигу наций.

- Я никого не буду рекомендовать, потому что это прерогатива президиума федерации, любая кандидатура будет обсуждаться, потому что стоят достаточно серьезные задачи. Мы должны сейчас говорить не только о чемпионате мира - 2022, не надо забывать и об Олимпиаде 2020 года, - цитирует ТАСС Шляпникова. - В этом году у нас достаточно много соревнований - это и Лига наций, и отбор в России на Олимпиаду, чемпионат Европы и Кубок мира, очень плотный график, большие переезды, если брать, к примеру, выступление в Лиге наций. Очень сложно будет отработать эти соревнования одним составом, поэтому я предполагаю, что нам потребуется два состава и может не один главный тренер сборной, а два.

Я высказывал свое мнение в федерации и нахожу понимание в этом вопросе, нам потребуются силы на чемпионат Европы и Кубок мира в Японии, а второй турнир начинается буквально через два дня после чемпионата. Я считаю, что нужно использовать Кубок мира для просмотра ближайшего резерва с прицелом на чемпионат мира 2022 года. Кроме того, в этом году у нас еще будет Универсиада, где можно проверить вторую сборную с прицелом на чемпионат мира - 2022.