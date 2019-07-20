Сербская связующая покинет московское "Динамо"

Генеральный директор женского московского волейбольного клуба "Динамо" Владимир Зиничев заявил, что сербская связующая Майя Огненович покинет команду. 25-летняя спортсменка продолжит карьеру в турецком "Вакыфбанке".

- Для нас было очень неожиданно, что Огненович, подписав контракт на следующий сезон с "Динамо", вдруг решила от него отказаться и ищет работу в других клубах, – приводит слова Зиничева "РИА Новости". – Были долгие переговоры с ней, с ее агентом. Они оба были заинтересованы в переходе Майи в "Вакыфбанк". Когда мы это узнали и смирились с этим, "Динамо" само вышло на прямой контакт с руководством "Вакыфбанка". Обсудив с ними все нюансы, мы нашли решение. Если игрок хочет играть не в одном клубе, а в другом, то нет смысла принуждать его.

При этом Огненович, к сожалению, трижды за один сезон нарушала согласованные договоренности под разнообразными предлогами, не заботясь о команде, а думая о себе. Мы же всегда шли ей навстречу, уважая ее большой талант и слабое здоровье.

– То есть теперь права на Огненович у "Вакыфбанка"?

– Официально трансферный период откроется в августе. Формально вопрос между клубами "Динамо" и "Вакыфбанк" решен. Осталось только завершить его в августе по правилам европейского и международного волейбола.