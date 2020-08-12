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Сегодня годовщина легендарного камбэка сборной России в финале Олимпиады. Помните эту игру?

12:52
Сборная России во время матча. Фото Википедия.
Сборная России во время матча. Фото Википедия.
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8 лет назад сборная России мужская по волейболу обыграла Бразилию в финале Олимпийских игр в Лондоне, отыгравшись со счета 0:2 по сетам.

По ходу игры Россия, уступая 0:2 по партиям и 19:22 в третьем сете, одержала победу со счетом 3:2 и завоевала первое в своей истории олимпийское золото. Сборная Бразилии имела два матчбола, но упустила победу и второй раз после 2008 года стала серебряным призером.

Итоговый счет матча — 3:2 (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9). Победное очко россиянам принес Дмитрий Мусэрский.

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