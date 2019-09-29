Сборная Доминиканы одержала третью победу подряд на женском Кубке мира
08:57
Доминиканская Республика одержала победу над Сербией в матче группового турнира Кубка мира — 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17).
Для Доминиканской Республики это третья победа подряд: ранее они обыграли Аргентину (3:0) и Голландию (3:2).
Кубок мира
Женщины
Групповой этап
Доминиканская Республика — Сербия — 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17)
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/women/worldcup/2019/?from=header-main-menu