Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Волейбол

Сборная Доминиканы одержала третью победу подряд на женском Кубке мира

08:57

Доминиканская Республика одержала победу над Сербией в матче группового турнира Кубка мира — 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17).

Для Доминиканской Республики это третья победа подряд: ранее они обыграли Аргентину (3:0) и Голландию (3:2).

Кубок мира

Женщины

Групповой этап

Доминиканская Республика — Сербия — 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17)

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/women/worldcup/2019/?from=header-main-menu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир