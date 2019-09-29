Сборная Доминиканы одержала третью победу подряд на женском Кубке мира

Доминиканская Республика одержала победу над Сербией в матче группового турнира Кубка мира — 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17).

Для Доминиканской Республики это третья победа подряд: ранее они обыграли Аргентину (3:0) и Голландию (3:2).

Кубок мира

Женщины

Групповой этап

Доминиканская Республика — Сербия — 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17)