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Сапожков: «Готов ли стать лидером «Динамо»? Хочу доказывать это не словом, а делом»

Алина Савинова
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Диагональный московского «Динамо» Максим Сапожков рассказал об отличиях в волейболе в России и Италии.

«Когда я приехал в «Верону», обратил внимание на то, что волейбол быстрее. До Италии я играл медленно и старался вложить силу в удар. Там все быстрее, и меня это зацепило. Сейчас я стараюсь идти к разнообразию, к тому, что и скоростные атаки в арсенале тоже должны быть», — цитирует Сапожкова Metaratings.ru.

Также волейболист ответил на вопрос о том, готов ли он стать лидером московского клуба.

«Я хочу доказывать это не словом, а делом. Буду работать, чтобы в нужный момент забить важный мяч и помочь команде», — добавил он.

Сапожков является воспитанником академии новосибирского «Локомотива». Он также играл в «Монтане», «Югре-Самотлор», «Вероне», «Модене» и «Аль-Айне». В 2024 году игрок присоединился к московскому «Динамо».

Источник: Metaratings.ru.
Волейбол
ВК Динамо (Москва)
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