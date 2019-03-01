Саммельвуо в сборной России будут ассистировать россияне

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин сообщил, что новый главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо будет работать в национальной команде с российскими ассистентами. В пятницу Саммельвуо был назначен на пост главного тренера мужской сборной, контракт с ним заключен до Олимпиады-2020.

- Меня устраивает концепция его работы, постановка учебного процесса, он устраивает как личность, бывший игрок и тренер, - цитирует ТАСС Шипулина. - "Кузбасс" - молодая команда, он смог построить работу с неизвестными игроками, которые ранее не выступали в сборной. Мне импонирует стиль его игры, постановка, харизма, энергетика и самоотдача - он отдает себя полностью. Плюс он планирует переехать жить в Россию, принять российское гражданство, завести здесь семью, но главное - это его работа сегодня, отдача и умение находить контакт с россиянами.

Обязательно будет условие, чтобы у него были ассистенты, как минимум два - россияне, которые работают в суперлиге. Наверное, будут еще какие-то изменения в институте команды: на президиуме были озвучены моменты, что должен быть директор сборной. Нам нужно учесть все ошибки, которые были до этого. Раскачиваться некогда, скоро Олимпиада, домашний чемпионат мира, некогда больше выбирать, к тому же это не самый плохой выбор.