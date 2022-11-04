Экc-тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил команду Канады

Экс главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил команду Канады, сообщает CBS.

«Мы рады, что Туомас присоединился к нам. Его международный послужной список впечатляет, и он готов работать с нашими игроками в квалификации к Олимпиадк-2024 и далее», — сказал директор канадской федерации волейбола Жюльен Буше.

Сборную Канады много лет тренировал Глен Хоаг. После Игр в Токио, где «Кленовые листья» заняли 8-е место, его преемником стал Бенджамин Джозефсон. С этим тренером канадцы заняли 15-е место в Лиге наций и 17-е место — на чемпионате мира.

Ранее Саммелвуо возглавлял сборные Финляндии (2013-2019) и России (2019-2021). Российскую команду он привел к победе в Лиге наций-2019 и к «серебру» Олимпиады-2020.