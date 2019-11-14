Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо подал документы на российское гражданство. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

— Вас не смущает, что к Олимпийским играм обе сборные (женскую — Бузато, мужскую — Саммелвуо) поведут иностранные специалисты? — спросили у него.

— Надо понимать, что они не такие уж иностранцы. Оба много лет живут и работают здесь, говорят на русском. А Туомас уже подал документы на российское гражданство.

Напомним, что при Саммелвуо Россия выиграла Лигу наций-2019, но неудачно выступила на чемпионате Европы, вылетев в четвертьфинале. (Владимир Иванов)