Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Р§Рњ 2022
Главная
Волейбол

Допинг

Сегодня, 12:29

Российского волейболиста Мороза дисквалифицировали на 15 месяцев из-за допинга

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Павел Мороз.
Фото Никита Успенский

Российский волейболист Павел Мороз отстранен на 15 месяцев за употребление допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола.

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 января 2022 года и завершится 31 марта 2023 года.

В ноябре стало известно, что допинг-тест волейболиста дал положительный результат. В настоящий момент игрок отстранен от выступлений Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).

В октябре 2018 года Мороз получил дисквалификацию на 18 месяцев в связи с тем, что допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/19, дала положительный результат. В пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина, сам игрок оспаривать это решение не стал.

35-летний волейболист выступал за сборную России с 2012 по 2015 год. Он является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013).

Источник: https://tass.ru/sport/16628291
Волейбол
Сборная России по волейболу
Читайте также
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Солист «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Reuters сообщило о задержании участников Pussy Riot за акцию на финале ЧМ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Президент ФШР Филатов: «Нам нужно войти в Азиатский шахматный союз, потом вернем герб и флаг»
Винер: «Если вердикт МОК не будет положительным, будем идти своим путем»
Олимпийский чемпион Скобов: «Без наших спортсменов Кубок мира — это как первенство бани»
В ФСГР заявили, что возвращение российских спортсменов возможно только при отмене рекомендаций МОК
Глава ФСГР: «Мы продолжаем отстаивать интересы наших спортсменов на международном уровне!»
Президент ВФЛА Иванов вернулся на свой пост
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яременко заявил, что Всероссийская федерация волейбола сделает максимум для возвращения россиян к соревнованиям
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости