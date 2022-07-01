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Сегодня, 12:18

Волейболистка Руссу рассказала о стереотипах о России в Румынии

Алексей Еремин
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Российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский «Альба Блаж», рассказала, сколько легионеров играет в ее команде.

«У нас очень мало местных игроков, — цитирует Sport24 Руссу. — Большинство игроков из Сербии. Есть девочки из Болгарии, Греции. Мы как-то все съехались вместе, поэтому было легко, что не я одна там являюсь легионером. Мне было комфортно в команде с первого дня».

Также 23-летняя волейболистка рассказала, какие стереотипы в Румынии связаны с Россией: «Это было больше в шуточной форме. Очень много я сталкивалась с вопросами про допинг в российском спорте, медведей, водку. Это основное».

Руссу выступает за румынский «Альба Блаж» с 2021 года. Ранее спортсменка выступала за «Заречье-Одинцово». В прошлом сезоне «Альба Блаж» стал чемпионом Румынии среди женщин.

Источник: https://sport24.ru/news/volleyball/2022-07-01-doping-vodka-medvedi-igrayushchaya-v-rumynii-voleybolistka-russu-rasskazala-o-stereotipakh-o-rossii
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