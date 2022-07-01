Волейболистка Руссу рассказала о стереотипах о России в Румынии

Российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский «Альба Блаж», рассказала, сколько легионеров играет в ее команде.

«У нас очень мало местных игроков, — цитирует Sport24 Руссу. — Большинство игроков из Сербии. Есть девочки из Болгарии, Греции. Мы как-то все съехались вместе, поэтому было легко, что не я одна там являюсь легионером. Мне было комфортно в команде с первого дня».

Также 23-летняя волейболистка рассказала, какие стереотипы в Румынии связаны с Россией: «Это было больше в шуточной форме. Очень много я сталкивалась с вопросами про допинг в российском спорте, медведей, водку. Это основное».

Руссу выступает за румынский «Альба Блаж» с 2021 года. Ранее спортсменка выступала за «Заречье-Одинцово». В прошлом сезоне «Альба Блаж» стал чемпионом Румынии среди женщин.