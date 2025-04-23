Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 13:07

Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции в составе «Вакыфбанка»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Женский волейбольный клуб «Вакыфбанк», за который выступает россиянка Марина Маркова, выиграл чемпионат Турции.

В решающей серии команда одержала победу над «Фенербахче» со счетом 3-0. 24-летняя Маркова стала самым результативным игроком во всех трех матчах, суммарно заработав 77 очков.

За «Фенербахче» играет еще одна россиянка — Арина Федоровцева. В финальной серии 21-летняя волейболистка всего набрала 37 очков.

«Вакыфбанк» стал 14-кратным чемпионом Турции. Последний раз команда выигрывала турнир в 2022 году, после чего чемпионский титул дважды завоевывал «Фенербахче».

Волейбол
Читайте также
Песков назвал цель встречи посланцев США и Украины в Лондоне
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Суд вынес приговор по делу о сговоре гандболистов с бетторами
Песков назвал цель встречи посланцев США и Украины в Лондоне
Овечкин оформил дубль и впервые забил в овертайме матча плей-офф
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная России по волейболу может сыграть товарищеский матч с Китаем

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости