Российская волейболистка Лазарева прокомментировала победу в гонке бомбардиров чемпионата Турции

Российская волейболистка Анна Лазарева, выступающая за клуб «Кузейбору», рассказала «СЭ», как ей удалось выиграть гонку бомбардиров чемпионата Турции в прошедшем сезоне.

— Вы стали главным бомбардиром Турции. Могли ли перед стартом сезона такое представить?

— Честно? Нет. Конечно, хочется всегда играть на максимум, но чтобы прям первое место... Это приятно удивило даже меня.

— Где сложнее стать бомбардиром: в топ-клубе или в клубе-середняке?

— В середняке. Там ты получаешь больше мячей, хотя и защиты больше на тебе концентрируются. В топ-клубе все распределено — атака идет с разных флангов, и ты не всегда в фокусе. А тут — либо ты, либо никто.

— В чем видите причину такого успеха в этом сезоне?

— Стабильность, доверие тренера и партнеров и, наверное, то, что я чувствовала себя нужной. Это придает сил. Ну и немного злости спортивной тоже помогает.

— Важна ли для вас эта индивидуальная награда?

— Она приятная. Конечно, важнее командный результат, но такие штуки тоже вдохновляют. Как вы знаете, в Турции в этом сезоне отменили индивидуальные награды, оставили только MVP и рекорд на подаче.

— Подняла ли победа в гонке бомбардиров и отличный сезон ваш контракт или интерес среди других клубов?

— Появились варианты — это точно. Такие цифры не проходят мимо. Пока ничего не утверждено, но интерес со стороны клубов есть, и это приятно.