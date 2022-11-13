Российская волейболистка Кошелева сообщила о гибели брата-десантника

Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Татьяна Кошелева сообщила о смерти брата-десантника Сергея.

Причины смерти не уточняются. Ранее спортсменка сообщала, что ее брат является подполковником ВДВ.

«Сережа, мой милый, мой родной, мой самый сильный и смелый, моя гордость, моя кровь, мой брат! Гордость нашей семьи и страны. Мы все не можем поверить, не можем вместить в себя это. Ты внутри моего сердца и всегда там будешь! Пока не увижу тебя, не поверю! Скоро ты будешь дома, скоро я тебя обниму и накрою своей любовью! Вся семья тебя ждет, все твои друзья и товарищи будут встречать тебя. И как-то нужно будет прожить этот день и отпустить тебя», — написала 33-летняя волейболистка в своих социальных сетях.

Кошелева в настоящее время выступает за итальянскую «Валлефолью». (РИА Новости Спорт)