Перенесенный из России чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет в Польше и Словении

Чемпионат мира-2022 по волейболу среди мужских сборных может пройти в Польше и Словении, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Изначально турнир должен был состояться в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

«Чемпионат мира планировали провести в России, но вы можете себе представить, что все будут слушать российский гимн, как будто ничего не случилось?» — сказал Моравецки.

1 марта организация FIVB на фоне обострения российско-украинских отношений лишила Россию права проведения чемпионата мира по волейболу-2022.

Польша принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужчин вместе с Чехией, Эстонией и Финляндией в 2021 году.