Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 14:30

Перенесенный из России чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет в Польше и Словении

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Чемпионат мира по волейболу-2022 будет перенесен из России в Польшу и Словению.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Чемпионат мира-2022 по волейболу среди мужских сборных может пройти в Польше и Словении, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Изначально турнир должен был состояться в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

«Чемпионат мира планировали провести в России, но вы можете себе представить, что все будут слушать российский гимн, как будто ничего не случилось?» — сказал Моравецки.

1 марта организация FIVB на фоне обострения российско-украинских отношений лишила Россию права проведения чемпионата мира по волейболу-2022.

Польша принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужчин вместе с Чехией, Эстонией и Финляндией в 2021 году.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220414/voleybol-1783529126.html
Волейбол
3
Читайте также
Что будет, если отказаться от мяса на две недели?
«Ни я, ни Никита Симонян, это 100-летие «Спартака» не признаем!» Ловчев рассказал, почему ветераны считают юбилей клуба фейком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации волейбола России объяснили ситуацию с иском в Спортивный арбитражный суд
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости