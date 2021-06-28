Парубец не выступит на Олимпиаде в Токио из-за травмы

Главный тренер сборной России по волейболу Серджио Бузато сообщил, что волейболистка Ксения Парубец не выступит на Олимпиаде в Токио из-за проблем со здоровьем.

«Парубец не будет на заключительном сборе перед Олимпиадой, она не едет в Токио. Десять дней назад она сказала, что не готова физически, что ей нужно еще полтора месяца для восстановления. Сейчас она занимается реабилитацией, и мы ее понимаем, у Ксении была тяжелая травма», — приводит слова Бузато ТАСС.

16 декабря 2020 года стало известно, что Парубец перенесла операцию на крестообразных связках коленного сустава.

27 июня Татьяна Кошелева сообщила, что также не поедет на соревнования.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Волейбольный турнир состоится с 24 июля по 8 августа.