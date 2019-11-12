Панков планирует повезти женскую сборную России на Олимпиаду-2020

Вадим Панков планирует сохранить пост главного тренера женской сборной России и повезти команду на Олимпийские игры в Токио. 55-летний специалист покинул национальную команду в сентябре в преддверии Кубка мира по волейболу по состоянию здоровья.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен итальянец Серджио Бузато, с которым сборная заняла на турнире третье место. После этого волейболистки национальной команды попросили Всероссийскую федерацию волейбола оставить Бузато на посту главного тренера.

— Меня никто не увольнял, я являюсь главным тренером национальной команды, — приводит ТАСС слова Панкова. — По состоянию здоровья я не ездил на Кубок мира, но хотел бы продолжить работу, такое желание есть. 14 ноября я буду отчитываться на президиуме федерации, которая и примет решение о моем будущем.