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Сегодня, 14:44

Оскорбившему кубинскую волейболистку тренеру Воронкову смягчили дисквалификацию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что организация делала условным второй год дисквалификации тренера Андрея Воронкова за оскорбление кубинской спортсменки Аиламы Монталво.

«Второй год дисквалификации Воронкова признан условным. С 19 мая он сможет работать. В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлен», — приводит слова Яременко ТАСС.

В мае 2022 года исполнительный комитет ВФВ принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего калининградский «Локомотива», на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Монталво.

Воронкову 55 лет. Он возглавлял «Локомотив» с 2018 по 2022 год, дважды привел команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год он был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году. Также специалист работал с кемеровским «Кузбассом», краснодарским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом», с которым выиграл два Кубка России (2010, 2011) и Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.

Источник: https://tass.ru/sport/17667057
Волейбол
Андрей Воронков
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