Ореоль Камехо: "Мне 33, но я приложу все усилия, чтобы попасть в состав российской сборной на Олимпийские игры-2020"

Кубинец Ореоль Камехо, игрок петербургского "Зенита" с российским паспортом, претендующий на участие в Олимпиаде-2020 в составе сборной России, рассказал о жизни на Кубе, отношении к Фиделю Кастро и уровне российской суперлиги.

– Стоит ли так стремиться в российскую сборную – в ней же сумасшедшая конкуренция, команда очень молодая и только что победила в Лиге наций, а вам 33 года. Понимаете, что пробиться в олимпийскую заявку будет сложно?

– Да, мне 33, но я нахожусь в очень хорошей физической форме. Конкуренция в российской национальной сборной и правда очень высокая, но я же буду тренироваться. (смеется) И приложу все усилия, чтобы быть отобранным в состав на Олимпийские игры-2020.

– С 9 по 11 августа в Петербурге будет проходить отбор на Олимпиаду. За кого будете болеть – за Россию или Кубу? Только не отвечайте "за всех", путевка-то только одна...

– Буду болеть за Россию, ведь именно за эту команду я хотел бы сыграть. (Дмитрий Кузнецов)

"В матче Россия – Куба буду болеть за россиян". Кубинец Камехо – о мечте сыграть за нашу сборную