Олимпийский чемпион Тетюхин будет введен в Зал славы волейбола

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин будет введен в Международный зал славы волейбола (IVHF), сообщает пресс-служба организации.

Помимо Тетюхина членами Зала станут двукратные олимпийские чемпионы бразильцы Джоване Гавио и Сержио Дутра Сантос, двукратная олимпийская чемпионка Таисмари Агуэро (Куба/Италия), олимпийский чемпион американец Клэйтон Стэнли, двукратный серебряный призер Олимпиады американка Логан Том, олимпийские чемпионы по пляжному волейболу бразилец Рикарду Сантос и американец Тодд Роджерс.

В составе сборной России 45-летний Тетюхин стал победителем (2012), серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и Мировой лиги (2002).