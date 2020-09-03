Звезда сборной России, чемпионка мира Татьяна Кошелева в интервью «CЭ» рассказала о критике болельщиков после матчей.

— Если зайдете ко мне в Instagram, у меня там абсолютно прекрасные люди, 98%. Но есть особые комментарии, мои любимые. Например — почему Кошелева меняет постоянно клубы? Потому что ее выгоняют отовсюду. Писал это один и тот же человек, наконец-то я заблокировала его. Я отвечаю, просто сколько можно. В эфирах своих говорю — давайте, специально спросите. Некоторые не хотят понять, что у меня просто такой образ жизни, время спортсмена в спорте ограничено, я не хочу сидеть на одном месте, а использовать свои возможности по максимуму. Я ценю свою свободу! А вы можете сидеть дома сколько угодно. Есть вопрос? Напишите в клуб, если хотите знать, почему Кошелева ушла. У нас всё открыто. Прямо мэйл пошлите: «Почему ушла Кошелева, её выгнали? Мне важно!» После игры с «Уралочкой» мне написал один товарищ, пожелал сломаться и уже больше не возвращаться. Вот такой «добрый» человек. Это клиническая психология. Таких несчастных случаев 1%, но они есть. (Дмитрий Кузнецов)

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