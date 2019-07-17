Объявлен состав женской сборной России на Кубок губернатора

Стал известен состав женской сборной России на Кубок губернатора Калининградской области. Турнир пройдет с 24 по 26 июля в калининградском дворце спорта "Янтарный". Россиянкам предстоят игры с Бельгией, Германией и Польшей.
Состав сборной выглядит следующим образом:
Связующие: Татьяна Романова, Евгения Старцева.
Диагональные и доигровщики: Ирина Воронкова, Наталия Гончарова, Анна Котикова, Маргарита Курило, Ксения Парубец, Мария Халецкая, Татьяна Юринская.
Блокирующие: Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Ирина Фетисова.
Либеро: Алла Галкина, Кристина Курносова, Дарья Пилипенко.
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