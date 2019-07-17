Объявлен состав женской сборной России на Кубок губернатора

Стал известен состав женской сборной России на Кубок губернатора Калининградской области. Турнир пройдет с 24 по 26 июля в калининградском дворце спорта "Янтарный". Россиянкам предстоят игры с Бельгией, Германией и Польшей.

Состав сборной выглядит следующим образом:

Связующие: Татьяна Романова, Евгения Старцева.

Диагональные и доигровщики: Ирина Воронкова, Наталия Гончарова, Анна Котикова, Маргарита Курило, Ксения Парубец, Мария Халецкая, Татьяна Юринская.

Блокирующие: Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Ирина Фетисова.

Либеро: Алла Галкина, Кристина Курносова, Дарья Пилипенко.