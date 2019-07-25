Объявлен расширенный состав сборной России на отборочный турнир к Олимпиаде

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу объявил расширенный состав команды, который будет готовиться к отборочному турниру Олимпиады-2020 в Токио. В окончательный список войдет 14 человек, сообщает ТАСС.

Расширенный состав выглядит следующим образом: связующие - Евгения Старцева, Татьяна Романова; диагональные - Наталия Гончарова, Мария Халецкая; нападающие - Ирина Воронкова, Татьяна Юринская, Ксения Парубец, Маргарита Курило, Анна Котикова; центральные - Ирина Королева, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко; либеро - Наталья Курносова, Дарья Пилипенко, Алла Галкина.

Сборная России сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир пройдет в Калининграде со 2 по 4 августа. Победитель получит путевку на Олимпиаду.