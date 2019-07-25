Объявлен окончательный состав сборной России на отборочный турнир к Олимпиаде-2020

Назван окончательный состав мужской волейбольной сборной России на квалификационный турнир Олимпиады-2020, который пройдет с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Россиянам предстоит сыграть с Мексикой, Кубой и Ираном. Для получения путевки в Токио-2020 в этом однокруговом турнире нужно занимать первое место.

Окончательный состав сборной России выглядит следующим образом: связующие - Александр Бутько, Игорь Кобзарь; диагональные - Максим Михайлов, Виктор Полетаев, блокирующие - Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев; доигровщики - Дмитрий Волков, Федор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев; либеро - Валентин Голубев, Роман Мартынюк.