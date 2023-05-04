Обвиненный в расизме тренер Воронков может возглавить ВК «Урал»

Президент «Урала» Валерий Багметов заявил, что получивший дисквалификацию за расизм Андрей Воронков будет рассматриваться на пост главного тренера команды.

В мае 2022 года Воронков получил двухлетнюю дисквалификацию после расистского высказывания.

«Пока еще ничего не известно, у нас несколько кандидатов на должность главного тренера, мы их рассматриваем, встреча с Воронковым еще не состоялась. Он свободный тренер, поэтому будем рассматривать. В течение двух недель мы примем решение», — приводит слова Багметов РИА «Новости».

Во время решающего матча финальной серии плей-офф (2-3) чемпионата России он обратился к одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Пострадавшая позднее заявила, что оскорбления со стороны Воронкова ее не задели. Спустя два дня она покинула клуб.