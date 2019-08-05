Наталья Гончарова: "В третьем сете матча с Кореей говорили друг другу, что если проиграем 0-3, то это будет полный позор"

Диагональная сборной России Наталия Гончарова прокомментировала победу над Кореей (3-2), позволившую национальной команде отобраться на Олимпиаду-2020.

– Я не помню, как мы проигрывали в третьей партии 18:22, – цитирует ТАСС Гончарову. – Мы просто уже в третьем сете говорили друг другу, что если мы проиграем 0-3, то это будет полный позор. В составе сборной России так играть нельзя, и мы собрались.

В первых двух партиях мы перенервничали, сделали много ошибок, лично у меня ничего не получалось. Но самое главное, что мы собрались и выиграли третью и четвертую партии. А пятая это всегда 50 на 50. Ее можно проиграть, но и выиграть тоже, и мы сыграли лучше.