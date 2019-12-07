Наталия Гончарова: «Нельзя отстранять всю страну за отдельные допинговые нарушения»

Волейболистка сборной России Наталия Гончарова считает несправедливым рекомендации комиссии по соответствию ВАДА наложить ряд санкций к России. Комитет на основании подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории предложил отстранить россиян от международных турниров на четыре года, за исключением тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу, а также на четырехлетний срок лишить Россию права выступать под флагом своей страны и принимать международные турниры. Кроме того, предполагается запретить официальным представителям России присутствовать на международных соревнованиях. Окончательное решение ВАДА примет на заседании исполкома 9 декабря.

— Во многих странах есть спортсмены, сдавшие положительные допинг-пробы, но за это не карают полностью всю страну и всех спортсменов, — цитирует «РИА Новости» Гончарову. — Если спортсмен чистый, он должен участвовать в Олимпийских играх. Если спортсмен попался на допинге, он дисквалифицирован и не участвует. Все просто, нельзя отстранять всю страну.