Мужская сборной России вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира

Мужская сборная России вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира для игроков не старше 19 лет, который проходит в Тунисе. В 1/4 финала подопечные Михаила Николаева обыграли команду Ирана со счетом 3:1.

Следующий соперник сборной России определится в противостоянии Аргентины и Болгарии. Первую полуфинальную пару составили Италия и Египет.

Волейбол

Чемпионат мира (U-19). Мужчины

1/4 финала

Россия — Иран — 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:23)

28 августа.