Мужская сборная России занимает третье место в рейтинге FIVB

Международная федерация волейбола (FIVB) после Олимпиады-2020 опубликовала обновленный рейтинг сборных.

Мужская сборная России на Играх в Токио завоевала серебряные медали, уступив в финале Франции, и расположилась на третьем месте в рейтинге FIVB. Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, французы идут на четвертой строчке.

Рейтинг FIVB:

1. Бразилия — 395 очков,

2. Польша — 381,

3. Россия — 373,

4. Франция — 355,

5. США — 311.