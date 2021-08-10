Мужская сборная России занимает третье место в рейтинге FIVB
09:33
Международная федерация волейбола (FIVB) после Олимпиады-2020 опубликовала обновленный рейтинг сборных.
Мужская сборная России на Играх в Токио завоевала серебряные медали, уступив в финале Франции, и расположилась на третьем месте в рейтинге FIVB. Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, французы идут на четвертой строчке.
Рейтинг FIVB:
1. Бразилия — 395 очков,
2. Польша — 381,
3. Россия — 373,
4. Франция — 355,
5. США — 311.
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