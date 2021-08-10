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Мужская сборная России занимает третье место в рейтинге FIVB

09:33
Мужская сборная России по волейболу на Олимпиаде-2020. Фото «Известия»
Мужская сборная России по волейболу на Олимпиаде-2020. Фото «Известия»
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Международная федерация волейбола (FIVB) после Олимпиады-2020 опубликовала обновленный рейтинг сборных.

Мужская сборная России на Играх в Токио завоевала серебряные медали, уступив в финале Франции, и расположилась на третьем месте в рейтинге FIVB. Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, французы идут на четвертой строчке.

Рейтинг FIVB:

1. Бразилия — 395 очков,

2. Польша — 381,

3. Россия — 373,

4. Франция — 355,

5. США — 311.

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Сергей Разин все материалы автора

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