03:34 | Волейбол

Мусэрскому интересно, придут ли поддержать сборную России на Олимпиаде болельщики его клуба

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Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский прокомментировал завоевание путевки на Олимпиаду-2020, которая состоится в Японии. Дмитрий выступает за местный клуб "Сантори Санбердз".

 
11 августа. Санкт-Петербург. Россия - Иран - 3:0. Российская команда отобралась на Олимпийские игры-2020.Команда-убийца. Россия едет в Токио-2020

– Цель выполнена, задачи выполнены, – цитирует "Спорт день за днем Мусэрского". – Теперь только ждем. Ждем Токио. Я думаю, весь матч с Ираном был ровный и напряженный. Все понимают, что стояло на кону. Соперник боролся, не сдавался. Мы это чувствовали. Мы также понимали, что отпускать в счете такую команду, как Иран, нельзя ни в коем случае.

Придут ли болельщики "Сантори" в Токио болеть за сборную России? Мне самому интересно!

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/articles/dmitrij-muserskij-budut-li-yaponczy-bolet-za-rossiyu-samomu-interesno

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