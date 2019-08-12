Мусэрскому интересно, придут ли поддержать сборную России на Олимпиаде болельщики его клуба

Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский прокомментировал завоевание путевки на Олимпиаду-2020, которая состоится в Японии. Дмитрий выступает за местный клуб "Сантори Санбердз".

– Цель выполнена, задачи выполнены, – цитирует "Спорт день за днем Мусэрского". – Теперь только ждем. Ждем Токио. Я думаю, весь матч с Ираном был ровный и напряженный. Все понимают, что стояло на кону. Соперник боролся, не сдавался. Мы это чувствовали. Мы также понимали, что отпускать в счете такую команду, как Иран, нельзя ни в коем случае.

Придут ли болельщики "Сантори" в Токио болеть за сборную России? Мне самому интересно!