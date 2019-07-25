Мороз намерен подать апелляцию на дисквалификацию за употребление кокаина

Российский волейболист Павел Мороз собирается подать апелляцию на решение дисквалифицировать его на полтора года за употребление кокаина.

- Сейчас документы в стадии направления из одного ведомства в другое, – объяснил агент игрока Дмитрий Резванов в интервью ТАСС. – Адвокаты будут просить, чтобы ему предоставили возможность апелляции в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Если возможность апелляции предоставят, то срок дисквалификации может быть уменьшен. По срокам пока ничего не известно, но нам бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее.

Запрещенные препараты в допинг-пробе 32-летнего волейболиста нашли в ноябре 2018 года. Последним клубом Мороза был "Динамо-ЛО".