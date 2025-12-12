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12 декабря 2025, 14:05

Молодежные сборные России по волейболу допустили до международных соревнований

Алина Савинова

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские и белорусские сборные до молодежных соревнований, сообщает Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Организация подтвердила, что российским и белорусским участникам юношеских стартов разрешено выступать с национальным флагом и гимном.

Исполком Международной федерации волейбола поддержал решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на международные соревнования с 1 января 2026 года.

В 2026-м юниорский чемпионат мира по волейболу среди мужчин состоится в Дохе (Катар), а среди женщин — в Сантьяго (Чили).

Источник: Официальный сайт ВФВ
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Волейбол
Сборная России по волейболу
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