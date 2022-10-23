Волейболистки из калининградского «Локомотива» обыграли «Тулицу»

В воскресенье, 23 октября, прошло 3 матча женского чемпионата России по волейболу.

В одном из них калининградский «Локомотив» одержал победу над «Тулицей».

Набрав 10 очков, команда из Калининградской области занимает 5-е место в турнирной таблице. «Тулица» расположилась на 7-й позиции, у нее — 9 очков.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

5-й тур

Локомотив (Калининградская область) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:16, 25:22, 25:17)

Метар (Челябинск) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (21:25, 25:27, 23:25)

Динамо (Краснодар) — Индезит (Липецк) — 3:2 (15:25, 25:21, 22:25, 25:18, 15:13)