Леонов: «Центр волейбола в Казани будет востребован, несмотря на перенос чемпионата мира»

Леонов считает, что Центр волейбола в Казани будет востребован даже без чемпионата мира

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что обновленный Центр волейбола в Казани будет востребован для проведения тренировок и матчей профессиональных команд, несмотря на перенос чемпионата мира из России.

«Мы сожалеем о решении FIVB перенес проведение чемпионата мира по волейболу среди мужских команд из России. Как известно, Казань должна была принять шесть матчей второго этапа чемпионата в Центре волейбола. Наши расходы были направлены на обновление этого объекта. Помимо соревнований мирового уровня, в Татарстане ежегодно проходят десятки других спортивных турниров, и существующая инфраструктура всегда востребована. Это же касается и Центра волейбола», — цитирует Леонова ТАСС.

Сегодня, 1 марта, Международная федерация волейбола отстранила российских спортсменов от соревнований. Запрет действует на все турниры под эгидой FIVB, включая пляжный и снежный волейбол.