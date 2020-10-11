«Кузбасс» выиграл четвертый матч подряд в суперлиге

«Кузбасс» обыграл «Локомотив» из Новосибирска в матче Париматч-чемпионата России. Кемеровский клуб одержал четыре победы в четырех играх и возглавляет таблицу.

Париматч-чемпионат России

Мужчины

4-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (25:20, 25:17, 25:27, 25:22)

«Динамо» (Москва) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:14, 25:16, 27:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:15, 25:17, 25:22)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:14, 25:12, 25:18)

«Зенит-Казань» (Казань) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:12, 25:19, 25:18)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:14, 25:23, 25:17)