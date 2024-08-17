Кубок Первого канала по волейболу: расписание матчей и составы команд, во сколько смотреть трансляции

Кубок Первого канала по волейболу пройдет 17 и 18 августа в Москве

Кубок Первого канала по волейболу пройдет 17 и 18 августа в Москве в универсальном спортивном зале «Дружба». В рамках турнира, организованного Всеросийской федерацией волейбола и Первым каналом, состоятся матчи звездных женских и мужских команд с участием звезд российского волейбола.

Прямые трансляции игр можно будет увидеть в эфире Первого: в субботу и в воскресенье в 15:30.

Расписание Кубка Первого канала по волейболу:

17 августа 15.30 — Волейбол. Мужчины. Команда Владимира Алекно — Команда Константина Брянского

18 августа 15.30 — Волейбол. Женщины. Команда Николая Карполя — Команда Зорана Терзича

Состав команды Владимира Алекно:

Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Роман Порошин («Белогорье»), Виктор Полетаев («Зенит»), Павел Тетюхин («Белогорье»), Дмитрий Лызик («Локомотив»), Илья Федоров («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит»), Иван Яковлев («Зенит»), Максим Сапожков («Динамо»), Константин Абаев («Верона» Италия), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Валентин Голубев («Белогорье»), Роман Мартынюк («Локомотив»), Михаил Щербаков («Нова»).

Состав команды Константина Брянского:

Павел Панков («Динамо»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Денис Богдан («Динамо»), Антон Семышев («Динамо»), Илья Власов («Динамо»), Егор Клюка («Зенит»), Евгений Баранов («Динамо»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Ярослав Подлесных («Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Илья Казаченков («Локомотив»), Игорь Кобзарь («Локомотив»), Дмитрий Жук («Динамо»), Андрей Титич («Нова»).

Состав команды Владимира Карполя:

Татьяна Дмитриева («Локомотив»), Анна Шевченко («Ленинградка»), Елизавета Лукьянова («Динамо-Ак Барс»), Мария Халецкая («Заречье»), Валерия Зайцева («Локомотив»), Юлия Подскальная («Динамо» Кр), Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»), Анастасия Жаброва («Заречье»), Ксения Парубец («Локомотив»), Ангелина Сперскайте («Динамо-Ак Барс»), Ксения Купряшкина («Динамо» М), Татьяна Толок («Новара», Италия), Анна Подкопаева («Динамо»), Валерия Перова («Ленинградка»).

Состав команды Зорана Терзича:

Ирина Воронкова («Локомотив»), Светлана Гатина («Динамо-Ак Барс»), Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Анастасия Гарелик («Ленинградка»), Полина Беликова («Тулица»), Анастасия Чернова («Ленинградка»), Юлия Бровкина («Локомотив»), Валерия Романова («Ленинградка»), Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»), Виктория Пушина («Динамо»), Мария Смеленко («Динамо»), Варвара Сергеева («Протон»), Валерия Козлова («Заречье»), Алла Галкина («Локомотив»).