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16 мая 2025, 12:40

Кубок Первого канала по волейболу пройдет в Белграде

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о проведении II Кубка Первого канала в Белграде 31 мая и 1 июня.

31 мая сыграют женские национальные команды России и Сербии. На следующий день товарищеский матч проведут мужские сборные.

«Сербия, традиционно выступающая партнером России в культурной и политической сферах, предоставила площадку для диалога через волейбол. Такие встречи укрепляют многовековую дружбу двух народов и доказывают, что спортивное братство сильнее временных разногласий», сообщает пресс-служба ВФВ.

Кубок Первого канала впервые прошел в августе 2024 года: тогда команда Владимира Алекно обыграла команду Константина Брянского, а у женщин команда Зорана Терзича оказалась сильнее команды Николая Карполя.

С марта 2022 года российские волейболисты отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).

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