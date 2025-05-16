Кубок Первого канала по волейболу пройдет в Белграде

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о проведении II Кубка Первого канала в Белграде 31 мая и 1 июня.

31 мая сыграют женские национальные команды России и Сербии. На следующий день товарищеский матч проведут мужские сборные.

«Сербия, традиционно выступающая партнером России в культурной и политической сферах, предоставила площадку для диалога через волейбол. Такие встречи укрепляют многовековую дружбу двух народов и доказывают, что спортивное братство сильнее временных разногласий», — сообщает пресс-служба ВФВ.

Кубок Первого канала впервые прошел в августе 2024 года: тогда команда Владимира Алекно обыграла команду Константина Брянского, а у женщин команда Зорана Терзича оказалась сильнее команды Николая Карполя.

С марта 2022 года российские волейболисты отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).