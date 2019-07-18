Кошелева вернула доступ к своему аккаунту в Instagram

Чемпионка мира-2010 в составе сборной России доигровщица Татьяна Кошелева объявила, что ее страница в Instagram восстановлена.

- Всем привет. Как же приятно вернуться в свое Instagram-пространство! - написала Кошелева. - От всей души благодарю всех, кто ждал и помогал мне в возвращении моей страницы, особенно ребят: Ивана из сборной России и Артема Загуменного, руководителя департамента РФС Медиа.

В который раз убеждаюсь, что меня окружают самые добрые, искренние и честные люди, готовые всегда прийти на помощь. Благодарю вас, ребята!

Ранее аккаунт волейболистки был взломан и в нем публиковались посты, связанные с Турцией. Кошелева выступала за турецкие клубы, такие как "Эджзаджибаши" и "Галатасарай". В следующем сезоне она будет играть за китайский "Гуандун Эвергранд".