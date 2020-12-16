Контракт Саммелвуо со сборной истекает 31 декабря. Что ждет его дальше?

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, что договор с главным тренером мужской сборной Туомасом Саммелвуо истекает в конце этого года. Однако, по сути, это ни на что не повлияет.

— Контракт Саммелвуо закончится 31 декабря, — сообщил Шевченко. — Кто же знал, что будет пандемия?

— И что делать?

— Будем общаться по продлению. Мы считаем, что у Туомаса большой потенциал и возникшая ситуация — чисто технический момент.

— Просто результаты питерского «Зенита» немного настораживают.

— Вопросы действительно есть. Но, мне кажется, команда справится со своими проблемами.

— Как бы «Зенит» ни закончил этот сезон, доверие к Саммелвуо в качестве тренера сборной абсолютное?

— Да. Он повезет команду в Токио.

На данный момент питерский «Зенит» идет на четвертом место в «Суперлиге-Париматч». У команды четыре поражения в 12 матчах.

(Владимир Иванов)