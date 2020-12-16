Контракт Саммелвуо со сборной истекает 31 декабря. Что ждет его дальше?
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, что договор с главным тренером мужской сборной Туомасом Саммелвуо истекает в конце этого года. Однако, по сути, это ни на что не повлияет.
— Контракт Саммелвуо закончится 31 декабря, — сообщил Шевченко. — Кто же знал, что будет пандемия?
— И что делать?
— Будем общаться по продлению. Мы считаем, что у Туомаса большой потенциал и возникшая ситуация — чисто технический момент.
— Просто результаты питерского «Зенита» немного настораживают.
— Вопросы действительно есть. Но, мне кажется, команда справится со своими проблемами.
— Как бы «Зенит» ни закончил этот сезон, доверие к Саммелвуо в качестве тренера сборной абсолютное?
— Да. Он повезет команду в Токио.
На данный момент питерский «Зенит» идет на четвертом место в «Суперлиге-Париматч». У команды четыре поражения в 12 матчах.
(Владимир Иванов)
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