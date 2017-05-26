Контракт Кошелевой с "Галатасараем" рассчитан на один сезон
26 мая 2017, 16:23
Боян Симурина, агент волейболистки сборной России Татьяны Кошелевой, сообщил, что контракт спортсменки с "Галатасараем" рассчитан на один сезон. Кошелева провела прошлый сезон в турецком "Эджзаджибаши", куда перешла летом 2016 года из краснодарского "Динамо".
– Контракт Татьяны рассчитан на один сезон, – цитирует "Р-Спорт" Симурина.
DONE DEAL! @Kowka11 will play for @GSVoleybol1905! https://t.co/HiBoIbONT4 #volleyball #voleybol #galatasaray #volleytransfers pic.twitter.com/0aDetJZM4f– WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) 25 мая 2017 г.
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