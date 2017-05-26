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Контракт Кошелевой с "Галатасараем" рассчитан на один сезон

26 мая 2017, 16:23
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Боян Симурина, агент волейболистки сборной России Татьяны Кошелевой, сообщил, что контракт спортсменки с "Галатасараем" рассчитан на один сезон. Кошелева провела прошлый сезон в турецком "Эджзаджибаши", куда перешла летом 2016 года из краснодарского "Динамо".

– Контракт Татьяны рассчитан на один сезон, – цитирует "Р-Спорт" Симурина.

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