Контракт Кошелевой с "Галатасараем" рассчитан на один сезон

Боян Симурина, агент волейболистки сборной России Татьяны Кошелевой, сообщил, что контракт спортсменки с "Галатасараем" рассчитан на один сезон. Кошелева провела прошлый сезон в турецком "Эджзаджибаши", куда перешла летом 2016 года из краснодарского "Динамо".

– Контракт Татьяны рассчитан на один сезон, – цитирует "Р-Спорт" Симурина.