Брянский стал главным тренером мужской сборной России по волейболу

В четверг прошел очередной президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На нем было принято знаковое событие: назначен новый главный тренер мужской сборной.

Им ожидаемо стал 45-летний Константин Брянский. Тренер московского «Динамо», с которым бело-голубые за два последних сезона были выиграны два чемпионства, Кубок России, Суперкубок и Кубок ЕКВ.

Контракт предыдущего главного тренера мужской сборной России Туомаса Саммелвуо истек 31 декабря 2021 года.