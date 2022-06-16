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Брянский стал главным тренером мужской сборной России по волейболу

Владимир Иванов
Обозреватель
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В четверг прошел очередной президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На нем было принято знаковое событие: назначен новый главный тренер мужской сборной.

Им ожидаемо стал 45-летний Константин Брянский. Тренер московского «Динамо», с которым бело-голубые за два последних сезона были выиграны два чемпионства, Кубок России, Суперкубок и Кубок ЕКВ.

Контракт предыдущего главного тренера мужской сборной России Туомаса Саммелвуо истек 31 декабря 2021 года.

Сборная России по волейболу
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